Guillaume DEROUIN

Nous sommes spécialisés sur l'ensemble des besoins des professionnels et entreprises en matière d'assurances : Autant sur la partie dommages aux biens (Multirisques Industrielles et commerciales, Flotte, RC et RC décennale...) que la partie assurance de personne (Prévoyance collective, santé, retraite... ).

Ci dessous l'historique de notre société :



1er janvier 2011 : Nommé agent général d'assurance par Generali, nous reprenons en association avec un collègue banquier 2 agences GENERALI à Poitiers. Il s'agit d'un tournant professionnel qui nous fait passer de la banque à l'assurance et du statut de salarié à celui de TNS.



1er janvier 2012 : création de la SARL DEROUIN & FONTAINE ASSURANCES afin de donner un cadre juridique à l'association et de gagner en crédibilité.



1er mai 2013 : regroupement des 2 agences sur le site de Poitiers Sud dans de nouveau locaux.



1er décembre 2014 : Reprise du cabinet Ideale Assurance (Faubourd Pt Neuf) qui a rejoint nos locaux.



1er juin 2015 : Reprise d'un portefeuille APRIL santé.



1er décembre 2015 : Reprise d'une partie d'un portefeuille Generali bien connu sur Poitiers.



En 2018 notre effectif est de 8 et notre niveau de Chiffre d'affaires est de l'ordre de 800 000 euros (encaissement HT d'environ 5 000 000 euros)



Mes compétences :

Vente

Banque

Assurance vie

Finance

IARD

Assurance

Bourse

Management

Manager