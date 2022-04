Guillaume DESCAUSES

Madame, Monsieur,



Dans le cadre de ma quatrième année à l'ISEG Finance School, je recherche un stage d'une durée de 6 mois à partir du début janvier 2015.



Je souhaiterais exercer le métier de contrôleur de gestion dans votre entreprise.



Fort d'une première expérience dans un cabinet d'expertise comptable, dans une banque, dans une entreprise nationale, et dans une grande entreprise internationale j'aimerais continuer d’exercer cette facette du monde de la finance qu’est le contrôle de gestion. Le contrôle de gestion, est un métier vers lequel je compte m'orienter à la fin de mes études. J'aimerais comprendre et découvrir votre entreprise afin d'améliorer mes connaissances et mes compétences.



Je suis rigoureux, curieux et autonome. J'apprécie autant le travail individuel que le travail en équipe et je suis motivé pour exercer le métier de contrôleur de gestion.



Dans l'attente de vous exprimer mes motivations dans le cadre d'un entretien, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Système d'information

Contrôle de gestion

Reporting

IBM Cognos Planning

Visual Basic

Navision

Microsoft Office

Visual Basic for Applications

SQL

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Compta