Guillaume DESCHAMPS

Web techno :

html, php, perl-cgi, j2ee, weblogic, tomcat, jboss.



Langage de programmation :

C, C++, Java, perl, python, sh/ksh/bash, SQL et PL/SQL.



Langage de modélisation :

UML : use case, diagramme de séquence, diagramme de classes



Utilisation de framework :

* C++ : Qt, coin3D/SoQt (anciennement openInventor), gtk.

* Java : Spring, AWT, RCP.



Base de données :

Oracle (10g, 11g), postgreSql, mysql.



Gestion de configuration logicielle :

Svn, cm-synergy.



Systèmes :

* Niveau Administrateur : Linux (debian, redHat), UNIX IBM AIX.

* Niveau Utilisateur avancé : windows, HP_UX, Sun Solaris



Réseau et sécurité :

* Protocoles ARP, IP, TCP/UDP

* Routeur, firewall, wifi sécurisé.

* NIDS/NIPS (snort & pluggin snort inline pour iptables)

* Système VPN (mpls & chiffrement SSL/TLS)

* Audit de sécurité informatique.



langues :

* Français : lu, écrit, parlé (langue maternelle)

* Anglais : lu, écrit, parlé (niveau universitaire)

* Mandarin : notions.



