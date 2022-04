Guillaume DESMEULES

En charge depuis 2008 de la gestion commerciale et administrative de la régie Lagardère Métopoles sur les secteurs Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Landes et Pyrénées Alantiques.

Lagardère Métropoles est la seule régie à pouvoir proposer aux annonceurs en régions une offre 360°.

Entre autre, nous commercialisons les marques médias radios RFM, Virgin Radio et Europe 1, les titres de presse Télé 7 Jours, ELLE , Paris-Match, Le Point, Télérama, Le Monde, Elle-Décoration, Art et Décoration etc... et les sites web associés.Nous sommes aussi la régie de sites tels que Doctissimo, SFR,Dailymotion et bien d'autres(+ de 100 sites dans notre portefeuille)

Nous avons aussi une cellule Hors Média qui propose des solutions adaptées à vos besoins en cobranding avec nos marques médias. (Roadshow,RFM Night Fever etc..)

Depuis décembre 2012, Directeur Commercial Sud-ouest en charge des régions Midi-Pyrénées, Aquitaine, LimousinPoitouCharentes et Languedoc-Roussillon.



Mes compétences :

Gestion

Management