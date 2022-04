Guillaume DEWAMIN

Ingénieur Lean et Logistique, j'aime évoluer dans une entreprise qui sait partager avec moi ses défis industriels pour m'aider à développer mes compétences et mon leadership.



- Personnalité : adaptable, travaille en équipe, vision processus et orientée résultats, recherche l'excellence opérationnelle

- Objectif professionnel : responsable opérationnel



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Process

Qualité

Ingénierie

Gestion de projet

Production