Guillaume DI PIZIO

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Depuis 2005 à ce jour



CIC Banque Transatlantique, Transatlantique Gestion

Gérant de portefeuille et Gestion collective

- Gestion sous mandat :

- Responsable du suivi de la gestion profilée,

- Intégration et adaptation de la stratégie globale dans les portefeuilles gérés,

- Suivi de titres vifs sur les marchés paneuropéens, sélection d’OPCVM

- Gestion collective :

- Gestion des SICAV « Euromutuel Brongniart » « CIPEC Diversifié International Dynamique», et de

plusieurs OPCVM « sur mesure »,

- Allocation stratégique et tactique des OPCVM,

- Reporting complet des performances et compte rendu de gestion,

- Appui des équipes commerciales : (philosophie de gestion, projet d’allocations d’actifs) :

- Création de supports dédiés pour la clientèle et pour les réunions commerciales,

- Réalisation d’études sectorielles « buy-side »,

- Suivi de la liste de multigestion : membre du comité de sélection de fonds.





Paris, France

2001 - 2005



FINTER BANK

Gérant de Portefeuilles & Animateur de la Table Bourse

- Gestion sous mandat :

- Responsable du suivi de 5 profils de risques,





Paris, France

1998 - 2001

- - -

DRESDNER BANK

En charge de la clientèle conseillée « Grands Comptes »

Rédaction de courriers économiques et informations quotidiennes de marchés, Application des processus et contrôles de premier niveau.

- Suivi de titres vifs sur les marchés paneuropéens, sélection d’obligations et d’OPCVM,

- Gestion du FCP diversifié « Finter Croissance ».

- Animation de la table point bourse :

Gérant de Portefeuille & Création et animation du pôle « Executive Bourse »

- Gestion sous mandat des portefeuilles à profil dynamique,

- Animation de la clientèle libre, conseils sur titre en direct et OPCVM,

- Responsable de l’activité marché dérivés MONEP & MATIF : élaboration des stratégies, suivi et mise en

place d’outils de contrôle.

GROUPE WARGNY Paris, France Négociateur (front-office) sur les marchés dérivés : MONEP & CAC Future 1997 - 1998

- Clientèle particulière et institutionnelle, prise d’ordres, négociation avec les markets makers.



FORMATION



Certified International Investment Analyst (CIIA)

Société Française des Analystes Financiers (SFAF)

European Expert in Financial Investments (EEFI certified by EFFAS) Ecole Supérieur de Gestion de Paris – Option Bourse & Finance



Mes compétences :

Asset management

Banking

Banque

Banque Privée

Clientèle privée

Finance

gerant

Gestion de fonds

Management

Private banking