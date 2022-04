Fort d'une expérience de 13 ans à des fonctions opérationnelles et commerciales dans les télécoms, je mets mes compétences au service du potentiel humain.

Notre motivation réside dans la recherche de la meilleure adéquation entre les besoins en experts et managers des entreprises du monde des TIC et de l'industrie et les candidats pertinents pour une réussite commune.

Nous vous garantissons de répondre à votre besoin avec rigueur, pertinence et congruence dans le respect des valeurs humaines.

Notre cabinet de recrutement spécialisé intervient en recrutement approche directe, chasse de tête, développement RH, accompagnement des cadres et cadres dirigeants, tests de personnalité et formation.



Les secteurs : Industrie (métallurgie, mécanique, automatisme, électronique), Energie et TIC (Courants faibles, Télécom et informatique)



Les métiers : Développement : Directeur Général, Directeur d’exploitation, Directeur commercial, Conducteur de travaux, Ingénieur Etudes, Chargé d’affaires, Responsable bureau d’études, Chef de projet, Calculateur, Dessinateur….



N’hésitez pas à nous contacter afin d’échanger sur nos offres et notre méthodologie.



Guillaume Diais

gdiais@neptunerh.com

www.neptune-rh.com



Mes compétences :

Fibre optique

Chasseur de têtes

Manager

Consultant

Recrutement

Théâtre

NTIC Nouvelles Technologies de l'Information