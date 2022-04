Guillaume DIARD

Réalisateur, Cadreur, Monteur, Authoring DVD ...



Je suis un passionné de vidéo et je travaille depuis 2004 dans l'univers de l'audiovisuel professionnel et associatif, essentiellement à Nantes (44). Je réalise donc, des films institutionnels, de sécurité en entreprise, podcast, etc. Je suis technicien sur des événementiels, ou encore cadreur-monteur sur d'autres productions.

Par ailleurs, je suis assez créatif (réalisation de vidéos de type "court métrage" ou "clip musical").



Je maitrise les caméras de plateau et de reportage (lourdes et légère) - par exemple : de la DSR 500 à la PDX10...



Je maîtrise aussi les techniques d'éclairage : reportage, plateau TV et vidéo.



J'utilise les logiciels suivants :

- Final Cut

- AVID Xpress Pro

- Photoshop

- After Effects

- Encore DVD

- Vegas

- Première Pro

...



Bonne compréhention de l'anglais technique (à l'écrit) - Usage correct de l'anglais et de l'espagnol (à l'oral).



Baccalauréat général Scientifique (2002)

BTS audiovisuel option "métier de l'image" (2004)





Vous pouvez aussi me voir sur MySpace.com et me contacter par courriel : diardg@yahoo.fr



Mes compétences :

Audiovisuel

Cadreur

Monteur

Réalisateur

Vidéaste

Video