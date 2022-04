Claire CHAUVEAU - THIELLEUX

Aujourd'hui, en poste à temps partiel, je cumule les fonctions de comptable et d'assistante de direction.

Je travaille depuis 15 ans et ai connu plusieurs secteurs d'activités tels que l'horticulture, la négociation viticole, le luxe et aujourd'hui les deux roues.



Je cherche à élargir mon réseau dans un but de mobilité professionnelle.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Relationnel

Assistanat commercial

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware