COMPÉTENCES :



Ingénieur : Pollution des sols, Nuisance sonore, Hygiène et Sécurité, Gestion des risques, Écotoxicologie, Formation ISO 14001, Chimie minérale et organique.



Juriste : Droit et économie de l’environnement, Droit des entreprises, Aménagement du territoire et responsabilité des collectivités.



Mes compétences :

Iso 14001

Iso 9001

Gestion des déchets

Oshas 18001

Dépollution des sols

Pollution des sols