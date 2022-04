Beaugrand ANNE-CHARLOTTE

Actuellement chargée de mission à l'ASTEE, j'ai en charge la coordination de trois commissions de travail (Ingénierie écologique et ressources en eau) ainsi que du programme jeune (conventionnement avec les écoles, élaboration d'un guide métiers eau/déchets, mise en place d'un forum métier)



Consultante "RSE-DD" depuis début 2011, ma première mission (avril 2011-mars 2012) au sein de la Fondation Veolia Environnement a consisté à la mise en place d'un système de management Intégré. Cela s'est traduit par l'élaboration des process internes (procédures organisationnelles), le soutien aux décisions stratégiques (indicateurs de suivi, mise en place du reporting), la création de nouveaux outils (guide du parrain, charte, manuel technique..) ainsi qu'un appui logistique général (6ème Forum Mondial de l'Eau, formation Veoliaforce...).

Je suis en recherche constante de nouveaux projets.



J'ai précédemment été coordinatrice de l'association SEVES pendant près de 3 ans (CDI) où j'ai assuré la gestion administrative et financière de la structure (comptabilité, organisation des AG, CA) et de ses projets d'accès à l'eau potable et à l'assainissement (Mali, Niger, Tchad, Togo) : suivi opérationnel (relation partenaires), administratif (relation bailleurs : SEDIF, collectivités, AESN, Fonds Suez-Environnement) et financier (recherche de partenariats, montage de nouveaux projets) ainsi que la communication générale (site, newsletter, réseau des adhérents, manifestations grand public et séminaires).



Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Juriste en Environnement (ISE) et d’un master II recherche à l’AgroParistech, le secteur de la RSE, de la R&D appliqué à toutes les thématiques environnementales (agriculture, eau, humanitaire..) ou celui de la certification QHSE m’intéressent particulièrement.



Mes compétences :

Gestion de projets

Procédures interne

Reporting

Indicateurs de performance et pilotage

Rédaction de rapports

Agriculture

Relationnel

Environnement

Esprit d'équipe