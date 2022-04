Guillaume DIERICKX

Leader marketing doté d'un sens commercial et d'un riche parcours PGC / alimentaire, tant sur des postes en filiales qu'au marketing central avec un scope international. Large expertise combinant marketing opérationnel (pilotage business, activation trade) et marketing stratégique (stratégie de marque et de portefeuille, innovation, communication & media offline et digital). Plus de 15 ans de management d'équipes en environnement international.



Je crois à la puissance de la créativité pour permettre aux marques d'émerger et d'engager leur audience, et je m'efforce de libérer les énergies créatives pour construire des marques porteuses d'émotions. J'aime fédérer les équipes et je trouve ma plus grande satisfaction dans les succès collectifs.



Compétences principales : stratégie de marque et catégorielle, gestion de portefeuille de marques, plan marketing intégré, développement commercial, insights consommateurs et marché, gestion et optimisation du P&L, innovation et développement produits, leadership d'équipes pluridisciplinaires, management d'équipes multiculturelles



Mes compétences :

Merchandising

Brand Strategy

Advertising

Media

Category Management

Team Management

Shopper Marketing

Trade Marketing

Digital Marketing

P&L

Innovation

Visual identity

Packaging

FMCG