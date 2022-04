Guillaume DIETSCH

Après mon Baccalauréat et un intérêt particulier pour les sciences et les langues étrangères, je m'oriente vers une école d'ingénieur.



Je choisis la filière Génie Mécanique avec pour objectif d'intégrer un bureau d'étude dans le secteur automobile en tant qu'ingénieur conception. J'ai eu la chance de réaliser un stage dans un BE dans l'automobile en Allemagne pour appliquer les connaissances acquises.



Par la suite, au cours de mes études, j'ai découvert d'autres disciplines passionnantes tels que la mécanique des fluides et l'aérodynamique, la thermiques et la modélisation numérique, disciplines qui constituent ma spécialité de dernière année.



Lors de mon stage en calcul j'ai recherché un premier poste en tant qu'ingénieur Calcul, mais une opportunité s'est présentée rapidement pour travailler dans une entreprise de service, en tant qu'ingénieur étude pour une entreprise de construction d'engin de terrassemment.



A l'heure actuelle j'acquiert des compétences techniques (utilisation quotidienne de la CAO 3D), une certaine rigueur (méthodologie de conception), ainsi que des connaissances plus spécifiques au produit sur la soudure et les ensembles mécanosoudés, les montages et les composants hydrauliques, ainsi que sur la conception de pièce de fonderie.



Par la suite j'espère pouvoir réutiliser mes connaissances acquises en modélisation numérique, en mécanique des fluides tout en continuant à travailler au sein d'un bureau d'étude.