Guillaume DINGLI

Issu dune filière technique, BTS CRC, je maîtrise lutilisation de différents de logiciels de dessin et de conception assistés par ordinateur ainsi que les méthodes de conduite de projets. Dautre part, ma curiosité ma conduit à travailler en discothèque et dans une association de DJ et dorganisation dévènements mais aussi à étudier certains langages de programmation, tels que xhtml, Css, php afin de développer mon propre site internet sur lequel jexpose mon travail de photographe. Cest lenseignement que ma procuré ce parcours atypique que je souhaite mettre à votre service.



Mes compétences :

Html/css

Javascript

jQuery

Organisation et stratégie

Photographe de mode

infographiste multimédia

Php/mysql