Guillaume DINKEL

Convaincu de la nécessité de l'implication du secteur privé dans le secteur culturel tout en étant passionné par le patrimoine et l'histoire, j'ai choisi de construire ma carrière professionnelle à la croisée de ces domaines.



Suite à une première expérience en tant médiateur culturel de l'abbaye cistercienne du Thoronet (Centre des Monuments Nationaux), j'ai réalisé entre 2010 et 2013 de multiples stages tant dans le public que dans le privé autour de la question du patrimoine écrit et de son marché (Service historique de la Défense, Sotheby's, librairies Benelli, Ariane Adeline, Le Scriptorial,...).



Après l'obtention d'un double master 2 en Histoire et Gestion du patrimoine, j'ai rejoint la Mission du Mécénat puis le Service interministériel des Archives de France du ministère de la Culture et de la Communication en tant que chargé de mécénat. J'y ai notamment été en charge de l'acquisition par l’État de plusieurs Trésors nationaux et œuvres d'intérêt patrimonial majeur (Vue d'Avignon de Vernet, Fonds d'archives Turgot, Registre des comptes du château d'Amboise...).



Recruté en 2015 en tant que chargé de la promotion du mécénat aux Archives nationales, en lien avec le Service interministériel des Archives de France et la Société des Amis des Archives de France, j'ai été nommé début 2017 en tant que chargée de mission pour le mécénat à la Direction générale des patrimoines.



