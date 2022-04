Je suis titulaire du Brevet de Technicien Supérieur en Electronique Industrielle et Télécommunication option Electronique, Réseaux et Maintenance Informatique et Télécommunication.

Depuis 2010, je travaille à la SENELEC (Société Nationale d'Electricité du Sénégal) comme technicien en maintenance informatique et support utilisateurs.



Mes compétences :

Maintenance informatique

Dépannage informatique

Réseaux informatiques & sécurité