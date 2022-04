Guillaume DIZIERE

Possédant une solide expérience bancaire, j’ai acquis une compétence technique et commerciale grâce aux responsabilités qui m’ont été confiées pendant quinze ans.



Persévérant et dynamique, j’ai réussi à mener à bien chacun de mes projets. Mon parcours professionnel m’a permis d’obtenir la capacité à évaluer avec précision les techniques de vente et de négociation. La lecture de tableau de bord relève de mon quotidien professionnel tout comme les techniques d’analyse économique et financière, auprès d’une clientèle d’artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales et PME.



Créatif, sérieux, patient et motivé, je sais m’adapter à toute sorte de situation. Mes missions m’ont permis de devenir polyvalent, en me trouvant face à un public restreint ou plus large. J’ai toujours pris en compte les demandes du client sans jamais négliger l’évolution des produits financiers, dans l’objectif principal d’apporter des conseils opportuns et judicieux. Le sens du contact est à mes yeux un atout majeur dans cette profession.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Compta

Financement de projet

Relationnel

Commercialisation

Animation de réunions

Vente

Formation

Management

Gestion du risque

Gestion de la relation client