Guillaume DOISNEL

Je suis jeune diplômé d'un Master E.E.A.I.I (Électronique, Électrotechnique,Automatique et Informatique Industrielle) à l'université de Picardie Jules Verne d'Amiens. J'ai effectué ce master en apprentissage dans un bureau d'études en électronique qui se nomme "DRIVELEK" basé à Caen. Mes domaines de connaissances et de compétences sont l'électronique analogique, l'électronique numérique ou encore l’électronique de faible puissance et plus particulièrement toute la phase d'études et de conception jusqu’à la réalisation et les tests des prototypes.



Par l'intermédiaire de Viadeo, je cherche à agrandir mon répertoire afin de développer un réseau professionnel de qualité.



Mes compétences :

Topologie Bus CAN

Programmation C

Conception de cartes electroniques (CAO)

Electronique embarquée

Réalisation matérielle de cartes électroniques

Electronique automobile

Validation de systemes electroniques