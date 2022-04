Guillaume DORE

Depuis plus de 20 ans, mes différentes expériences de Direction Générale et Direction Commerciale sur des périmètres géographiques larges et sur des projets complexes m'ont données une bonne vision de la complexité de la gestion des relations et des contacts.



Dans une démarche d'amélioration continue et de performance d'entreprise, j'ai souvent été amené à optimiser les processus commerciaux et la qualité des services clients, en gardant toujours à l'esprit que chaque contact, fournisseur, partenaires, doivent être placés au centre de l'entreprise et que les collaborateurs doivent disposer d'outils performants et ergonomes pour rendre leur métier plus facile et enrichissant.



Aujourd'hui, il existe encore de nombreux gisements améliorations qui peuvent être mis en œuvre dans les entreprises pour les rendre plus performantes et agiles, avec une réelle vision à 360° de leur ecosystème



Fort de ce constat et de mon expérience , j'ai choisi de rejoindre un éditeur de solutions CRM, pour partager mon expertise et accompagner la forte croissance d'Eudoweb.



Si vous avez un projet, que vous souhaitez échanger sur les axes d'améliorations ou tout simplement partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter.





Mes compétences :

Direction Générale

Conseil

Informatique

Robotique

WMS

CRM

Logistique

SSII

Management

Gestion de projet

SAP

Sage ERP X3

ERP