Guillaume DORLEANS

Dans mes interventions, je privilégie une approche systémique et dynamique des systèmes de travail ; dans mes analyses et préconisations, j'inclus 2 dimensions :

- les environnements de travail abordés sous l’angle des aspects techniques, logiciels et organisationnels ;

- les personnes qui y travaillent en prenant en compte les aspects physiques, cognitifs, psychiques et relationnels.

C’est en comprenant l’interaction entre tous ces éléments qu’il est possible d’améliorer un système de travail sur le court et le long terme.

A la posture d’expert sachant, je privilégie une démarche participative où j'accompagne les parties prenantes d’un projet dans un climat de confiance, d’échanges et de conseil. Mes compétences et expériences de terrain alimentent la compréhension des enjeux TMS et RPS et guide la recherches de solutions pour réduire ces risques, améliorer le bien-être, l’efficacité et la qualité du travail.



MES DOMAINES DE COMPETENCES



FORMATIONS & CONFERENCES

Compétences développées : analyse de la demande, ingénierie, animation, pédagogie active, évaluation des acquis et de la qualité

Publics formés/sensibilisés : encadrement, CHSCT, IRP, comités de pilotage, RH, médecins du travail, assistants sociaux et tous salariés

Thématiques :

-Prévention des RPS : les facteurs de risques, les conséquences, les idées reçues, les démarches et actions de prévention, le cadre réglementaire, développer sa posture d’écoute

-Compétences psychosociales : développer ses capacités à identifier les facteurs de risques, résoudre et exprimer les difficultés, réguler son stress et ses émotions, faire face à l’agressivité du public, aux personnalités difficiles

-Prévenir les risques liés aux Technologie de l’Information et de la Communication (TIC) : le cadre réglementaire, les idées reçues, les enjeux et impacts des TIC, les origines des risques liés aux TIC, les actions de corrections et de préventions



AUDIT

Compétences développées : enquête préalable, recueil de données (entretiens individuels/collectifs, questionnaires, observations terrains, études ergonomiques), traitement, analyse et présentation des données, préconisations d’actions de prévention, animation de réunions

Secteurs interrogés : Groupes, grandes entreprises, TPE-PME, associations, fonction publique

Thématiques :

-Prévention des RPS : audit des facteurs de risques et de protection, intégration des facteurs de risques dans le DUERP

-Qualité de vie au travail : audit QVT, cartographie des espaces de discussion

-Gestion des situations de crises : audit des tensions et conflits au travail

-Aménagement des espaces et des postes de travail : audit des espaces et/ou postes de travail

-Analyse des contraintes physiques : construction de grilles d’analyse, identification des contraintes et des ressources, élaboration d’actions de prévention, mise à jour du DUERP, suivi des actions



CONSEIL/ACCOMPAGNEMENT

Compétences développées : analyse de la demande et du contexte, écoute des difficultés, soutien des salariés en souffrance, analyse des problématiques, préconisations d’actions de prévention, animation de réunions, analyse ergonomiques de postes

Publics accompagnés : encadrement, CHSCT, IRP, comités de pilotage, RH, tous salariés

Thématiques :

-Prévention des RPS : participer à la mise en place d’une démarche de prévention des RPS, groupes de paroles, intégration des RPS dans le DUERP

-Gestion de situations de crises : participer à la mise en place d’un protocole d’urgence, débriefing individuels et collectifs

-Aménagement des espaces et postes de travail : animer une session de Workplace Game©

-Accompagnement dans les nouvelles formes d’organisations du travail : prévention des risques et changements liés aux TIC

-Analyse et amélioration d’Interface Humain Machine (IHM) : analyse heuristique par critères d’utilisabilité, tests utilisateurs, analyse d’activités cognitives, assistance à la simulation (dessin, maquette), rédaction de guidelines pour la conception



Mes compétences :

Ergonomie

TMS

Ergonome

NTIC

Risques psychosociaux

Psychologie du travail

Prévention des risques professionnels

Pénibilité au travail

Analyse de poste de travail

Aménagement de l'espace

Aménagement de poste

Conseil en organisation

Conseil aux entreprises

Prévention des risques

Risques liés aux TIC

Risques psycho sociaux

Gestion des risques professionnels

Évaluation des risques professionnels