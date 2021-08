Nancy COURDENT

J'interviens à la fois en cabinet (Bordeaux & Le Pian Médoc) et en entreprise (Nouvelle Aquitaine).

Psychologue du travail, jinterviens en qualité de consultante et propose des prestations d'audit, conseil et formation. J'accompagne les entreprises dans la promotion de leur qualité de vie au travail et leur mutation vers de nouvelles formes d'organisation.



Psychothérapeute spécialisée en thérapie émotionnelle cognitive comportementale, j'accompagne les personnes en difficultés : soutien psychologique, suivi individuel sur le plan thérapeutique. Particulièrement sur des problématiques liées au travail.



Mes compétences :

Psychothérapie

Accompagnement individuel et collectif

Risques psychosociaux

Psychologue du travail

Bilan de compétences