Après une formation d'Ingénieur, j'ai poursuivi mes études avec un 3ème cycle à l'Essec en management de projet. J'ai par la suite évolué vers le conseil en stratégie opérationnelle dans le secteur de la banque.



Depuis maintenant 6 ans, j'accompagne mes clients pour répondre à leurs besoins de pilotage de projets, création de produits bancaires, et stratégie IT, tant en France qu'à l'international.



Pour me contacter :

07.81.14.98.65

guillaume.douard@gmail.com



Mes compétences :

Consultant

Project Management Office

Assurance

Conseil

PMO

International

AMOA

Banque de détail

Crédit à la consommation

Marketing

Organisation

MOA

Gestion de projet

Étude de faisabilité de projets

Etude d'opportunité

Services B2B

Cadrage

Coordination internationale

Marketing produit