Guillaume DOUTRE

Passionné par la mécanique dès le début je valide mon bac mécanique productique avec beaucoup d'ambition pour l'avenir. Je m'oriente vers un BTS en conception et cible de plus en plus mon projet professionnel. J'intègre l'ENSICAEN en formation par apprentissage dans le secteur matériaux et mécanique. Ce choix de l'apprentissage m'a permis de me tourner directement vers le monde de l'entreprise.

Le contenu de la formation m'a donné tout les moyens disponibles pour me garantir les capacités techniques et les méthodes adaptées sur le terrain et ainsi répondre au mieux aux attentes des postes suivants :



Chef de projet multi-compétences dans le domaine des moteurs électriques (mécanique, électromécanique, thermiques et électrique)

Optimisation de machines tournantes,

Calcul éléments finis, CODAP, ATEX,

Innovation et développement de produit



