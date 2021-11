Après 20 premières années au services de l'économie de proximité, j'ai réinterrogé mes envies, compétences et valeurs et réalisé un master 2 en économie sociale et solidaire à l'Université de Lille.

Actuellement en mission chez ARI - ensemblier Grand Angle (insertion par l'activité économique sur Roubaix) pour recycler des jouets!

C'est toujours bon pour l'économie locale, avec un double impact, social et écologique!