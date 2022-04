Guillaume DROUEL

Ingénieur chimiste ITECH, j’ai d’abord exercé le métier de Responsable Assurance Qualité Projets au sein de centres techniques d’équipementiers Automobile. Véritable interface entre clients, fournisseurs et opérationnels, j’ai, non seulement développé mon appétit pour le « terrain », mais aussi maîtrisé les mécanismes industriels d’un environnement très exigeant ainsi que les techniques de gestion de projets.

De fait, définir et mettre en place les outils de contrôle Qualité fiables et adaptés, animer les analyses de risques produit/process, piloter des audits et assurer le suivi des plans d’actions auprès d’équipes polyvalentes m’a permis de qualifier tous mes projets en respectant des niveaux de Qualité optimale. Ce qui se traduit par la garantie de la satisfaction client résultant d’une démarche d’amélioration permanente des performances.

Véritable fil rouge de mon parcours, c’est ce dernier point que j’ai récemment développé sous un aspect plus «financier» en me réorientant vers le Contrôle de Gestion.

Aujourd’hui, en appui sur un Master et deux expériences validées dans ce nouveau domaine, je veux intégrer une structure industrielle et mettre à son profit ma double compétence «Qualité Projets» - «Contrôle de gestion» pour contribuer très activement à son besoin de performance.



Mes compétences :

Optimisation des process

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Microsoft Excel

Contrôle qualité

Production industrielle

Aisance relationelle

ERP

Traduction anglais français

Allemand

Contrôle budgétaire