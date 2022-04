Guillaume DROUET

Compétences

15 années d’expérience dans l’industrie des Télécoms en Gestion de Projet et Relation Client.

Expérience en Management d’équipes

Compétences techniques sur l’ensemble des produits : WAN, Data, IP, VoIP , Voix , routage - certifié Cisco CCNA.

Excellente connaissance du service client – certifié ITIL Foundation v3

Qualités de gestion de projet et d’organisation - certifié Prince2 Foundation

Excellente communication en Français et en Anglais (Score TOEIC 990/990 en 2009).

Capable de travailler sous pression avec le sens du livrable.

Qualités d’analyse et de synthèse.

Qualité d’adaptation

Capable de travailler au sein d’équipes internationales.



