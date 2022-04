Guillaume DRU

De formation universitaire et ingénieur, j'ai pu acquérir au cours de mes années d'études une double compétence mathématique (Licence , DEA traitement du signal et stage de fin d'étude sur du calcul d'erreur) et informatique (licence, diplôme d'ingénieur).



J'ai ensuite été embauché comme consultant chez Lyxor Asset Management (filiale du groupe SG), dans le but de développer des modules pour un logiciel de valorisation d'actifs financiers, ce qui m'a permis de rajouter une compétence financières à mes connaissances. J'ai profité de ce passage à la SG pour participer à des formations sur les produits dérivés et comprendre les différents types de gestions d'actifs (gestion stucturée, gestion alternative).



Je suis à la recherche d'un poste qui, idéalement, combinerait ces trois domaines: Maths/Info/Finance. Par exemple, implémenter des algorithmes de pricing ou des automates de trading.