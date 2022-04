Guillaume DU ROSTU

Une opportunité, est une chance à saisir!

J'ai eu la chance de participer durant 7 années au développement de MINI au sein de la concession BMW MINI Pays de Loire Automobiles. Je me suis forger une expérience dans la relation et le suivi de mes clients ainsi que dans l'accompagnement et le conseil.

J'ai souhaité découvrir le courtage en financement IMMOBILIER qui me tentait depuis longtemps. J'ai intégré le troisième réseau de courtage français, VOUS FINANCER.com, qui est en pleine croissance avec le souhait de développer un service de proximité dynamique.

La base de mon métier est la confiance, le conseil, l'accompagnement et la réalisation des dossiers pour mes clients. Je mets au quotidien mes valeurs et mes compétences professionnelles aux services de mes clients. Il est très important pour moi d'apporter aussi une valeur ajoutée à mes apporteurs d'affaires en étant réactif, transparent et force de proposition pour le projet de leurs clients.

Une relation basée sur la confiance permet d'être plus efficace et plus performant pour tous les partis.