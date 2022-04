Guillaume DUBOIS

Trois années d’expériences professionnelles dans le domaine du Bâtiment G-O et S-O ont permis de confirmer ma préférence de l’univers du bois. Ainsi, pour acquérir à la fois des compétences théoriques et techniques dans ce domaine, j’ai décidé d’effectuer une licence professionnelle « éco-construction et développement durable » par alternance à Paris qui débutera en septembre 2013.

Ainsi, je suis actuellement à la recherche d’une entreprise spécialisée dans le secteur du bois située dans la région parisienne.