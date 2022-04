Guillaume DUBOIS

Juriste d'affaires de formation, mon expérience au sein d'un groupe de construction et de promotion immobilière m'a permis d'appréhender de très nombreuses problématiques juridiques en droit des affaires (BtoB et BtoC).

En prise directe avec les opérationnels, je m'attache à proposer une stratégie accessible à tous afin de permettre une collaboration efficace et conforme à l'intérêt de l'entreprise.

Mon expertise de conseil, de gestion des risques et, le cas échéant de traitement des difficultés m'offre la possibilité de garantir une technique en droit des contrats et en gestion du contentieux.

Ma curiosité me permet enfin d'être en recherche constante de nouveaux challenges dans les domaines les plus variés.



Mes compétences :

Analyse et Traitement des litiges précontentieux

Relations / Négociations clients

Rédaction et négociation de contrats

Analyse des risques juridiques

Orientation juridique des dossiers