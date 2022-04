Guillaume DUBOIS

Technicien responsable en D.A trace un portrait dans lequel je crois

me reconnaître. Organisé bien sur, comme l'exige ce métier, à

cela j'ajouterai le dynamisme, le sérieux et la rigueur : Qualités

qui m'ont toujours aidé à m'adapter avec beaucoup de polyvalence.

Fort d’une expérience professionnelle qui je l’espère retiendra

toute votre attention, je désire aujourd’hui intégrer une

organisation de notoriété afin de continuer à progresser et

élargir mes connaissances.

Je suis rigoureux dans mon travail et je possède une écoute

attentive même durant les périodes de suractivités ou de crises.

Espérant que ma candidature retienne votre attention, je reste à

votre disposition pour un éventuel entretien.



Mes compétences :

Cash Flows

Microsoft Excel