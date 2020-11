Guillaume DUBOIS

Venant de terminer mes études, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle.

En effet, durant ces 3 dernières années en cycle d'ingénieur, j'ai développé mes compétences dans le domaine de la Qualité et de la Microbiologie. De plus, durant mes différents stages, j'ai pu contribuer à la mise en place d'actions correctives afin de répondre à des non-conformités concernant les certifications BRC et IFS, assurer le contrôle des matières premières jusqu'aux produits finis (contrôles métrologiques, vérification des contrôles CCP), m'assurer de la mise à jour documentaire (mise à jour des BPH, des FDS, des fiches de fabrication) ou encore former le personnel à l'hygiène.