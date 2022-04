Guillaume DUBOS

Âgé de 27 ans, je suis issu d'un baccalauréat scientifique qui m'a permis de développer un esprit logique et méthodique. Par la suite, mon goût pour les chiffres m'a conduit à réaliser une DUT en gestion des entreprises. La découverte de nombreuses matières (économie, stratégie, finance, comptabilité) a renforcé ma curiosité à l'égard du monde de l'entreprise et de son environnement.



Néanmoins, mon esprit pragmatique ne convenant pas aux longues études, j'ai choisi d'entrer dans le monde du travail par l'intermédiaire d'un poste d'assistant de gestion dans un syndicat en contrait d'aide à l'emploi. Celui-ci m'a permis de réaliser un stage dans un cabinet comptable pour mettre en pratique mes connaissances comptables. Ma forte capacité de travail m'a permis de faire face à certaines difficultés et d'enrichir mes compétences comptables.



Par la suite, j'ai pris conscience qu'il me fallait me former pour obtenir un diplôme me permettant d'exercer le poste de contrôleur de gestion. Je savais qu'une formation dispensée par des professionnels correspondait à mes attentes puisqu'elle me permettait d'appréhender concrètement les besoins des entreprises. De ce fait, j'ai choisi la Chambre de Commerce de Côte d'or pour effectuer une formation. Durant celle-ci j'ai acquis des compétences en contrôle de gestion (budgets, coûts, tableaux de bords), en finance (SIG, bilan fonctionnel, ratios, tableau de financement, politique d'investissement et de financement) et en stratégie d'entreprise (analyse PESTEL, modèle de Porter, matrice BCG). J'ai également développé mon ouverture d'esprit et ma compréhension des liens existant entre l'ensemble de ces matières.



J'ai intégré Sicavyl, entreprise d'abattage et de transformation de produits carnés. J'y ai réalisé 7 mois dans le cadre d'un remplacement de congés maternité et j'en ai profité pour faire mes premières armes dans le domaine du contrôle de gestion et m'initier de manière autodidacte à la programmation VBA. J'ai redéfini les procédures du service afin de les compléter et de les rendre plus claires, l'objectif étant de permettre à toutes autres personnes ne connaissant pas les outils du service de sortir les résultats.



Satisfait de mon travail, le responsable du contrôle de gestion m'a rappelé 8 mois plus tard pour un nouveau remplacement de congés maternité. Là, j'ai repris mes anciennes activités, puis à la fin de mon contrat, l'employeur a décidé de me donner ma chance en créant un poste de contrôleur de gestion industriel pour finalement m'embaucher 6 mois plus tard. J'ai fini d'apprendre la programmation VBA et j'ai automatisé l'ensemble des outils de gestion afin de dégager du temps à ma collègue ainsi qu'à moi. Cela nous a permis par la suite de développer de nouveaux outils.



J'ai appris la découpe des diverses espèces afin d'établir une table de calcul des prix de cessions qui tient compte des différents rendements des muscles. Cela nous permet dorénavant d'actualisation nos prix de cessions mensuellement, alors que leur actualisation était semestrielle auparavant.

J'ai développé des outils d'analyses de rendements afin de faire prendre conscience aux responsables opérationnels que la stabilisation de ceux-ci permettait de tirer plus de marges d'une bête. Il m'a également fallu informatisé notre stock pour permettre un meilleur suivi de la matière, ce travail a été effectué en collaboration avec diverses services ce qui m'a permis d'améliorer ma capacité de travail en équipe.



Mes compétences :

Anglais

Budget

Ciel

Comptabilité

Ecoute

Finance

Pragmatique

Rigueur

Sage

Stratégie

SAP

Microsoft Excel

VIF

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Lotus Notes/Domino

Isagri

Cognos Impromptu

Aluminium