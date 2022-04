Lors de sa formation DESS Réseaux et Applications Distribuées à Paris VI, Guillaume DUC a complété sa formation « technologique » chez FT R&D en traitant les problèmes actuels (ADSL, BAS) et futurs (IPv6) des fournisseurs d’accès à Internet (FAI).

En intégrant Logica, il réalise chez TPS/CANAL+ une mission aussi bien « technologique » que « organisationnelle » :

• « Technologique » par la mise en œuvre de routage virtuel VRF Cisco associé à des équipements de partage de charge F5 relayant les requêtes des set-top box (STB) vers des reverse proxies DenyAll

• « Organisationnelle » en prenant la responsabilité de l’équipe d’administration / exploitation réseau (composée d’un autre ingénieur réseau, et d’un câbleur) assurant le traitement des incidents de l’environnement diffusion (video IP en multicast sur réseaux ADSL opérateur) et système d’informations (environnement de gestion d’abonnés en N-Tiers, bureautique…)

Cette double approche (« technologique » et « organisationnelle ») lui permet de développer aussi bien sa fibre technique que son sens des responsabilités, sans oublier une motivation sans faille.



Mes compétences :

Firewall

UDP

switch

BGP

réseau

OSPF

CheckPoint

IPv6

IPv4

WAN