Guillaume DUCLOS

Jeune diplômé de l’ESC Rennes, je suis fort de 3 ans d'expérience en vente et marketing produit au sein d'entreprises de taille moyenne et groupes multinationaux dans les industries Agroalimentaire et Technologies de l’Information.

Dynamique, autonome et rigoureux j'ai pu démontrer au cours de mes expériences professionnelles une capacité d'initiative certaine et d'un excellent sens du relationnel.

Maîtrisant 3 langues, ouvert d'esprit et ayant une excellente capacité d'adaptation à de nouveaux environnements, je souhaite apporter une dimension internationale à mon projet professionnel.



Mes compétences :

Nouvelles technologies

Marketing

Communication

Informatique

Gestion de projet

NTIC