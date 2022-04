International, Groupe côté et PME, multi sites, en filiales et holding



Mes compétences :

Banking

cash flow

Contract Negotiation

ERP

ERP implementation

FORECAST

Negotiation

Outsourcing

Procurement

Restructuration

Restructuring

Sales

Service Center

Shared service center

SOX

Support

Système d'Information

Us gaap

Finance d'entreprise

Ressources humaines

Contrôle de gestion