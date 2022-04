Guillaume DUNAN

Passionné par l'univers du bâtiment et de l'artisanat, c'est par des études en menuiserie et

en agencement d'espaces que je me suis lancé dans le monde professionnel, avant de débuter des études dans le secteur du design et de l'architecture.

J'ai pu ainsi développé mes connaissances sur les normes de construction et ma créativité, grâce à des logiciels qui me permettent aujourd'hui de concrétiser mes créations.

De rencontres en collaborations, de voyage en voyage, j'ai fini par poser mes bagages une année à Montréal afin de parfaire mon anglais et d'acquérir un œil neuf sur l'univers du design outre atlantique, avant de revenir en France.

A travers mon entrepreneuriat, je souhaite donc offrir mes services et mon regard neuf sur le design aux artisans, architectes et architectes d'intérieur en France.



Mes compétences :

Dessin technique

perspective d'intérieur

expérience sur chantier

Utilisation Google Sketchup

Utilisation Autocad

V-Ray

Autocad

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

3D Studio Max