Guillaume DUNAND

Directeur de production spécialisé en captation de spectacles vivants depuis plus de 15 ans : concerts rock, electro, variétés, classiques, baroques, opéras, comédies musicales, ballets, théatres, cirques...

Etude, Conseil, Préparation et Gestion de projet audiovisuel

Élaboration des devis et respect des budgets

Rédaction des cahiers des charges prestataires et filière FTV

Constitution, recrutement et gestion des équipes.

Coordination opérationnelle entre le lieu de captation, les artistes, les diffuseurs, les équipes de tournage et la production.

Préparation et organisation des tournages, des plannings, des transports, des hébergements.

Organisation d’événements : équipe artistique et technique, gestion du public.

Bonne connaissances techniques en vidéo, son et lumière.





Mes compétences :

Opéra

Spectacle

Production