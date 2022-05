Nicolas HAMEL

Mon activité actuelle est le développement des prestations de prise de vue à destination des chaines tv françaises et étrangères, des producteurs, des réalisateurs, des journalistes et des agences et services de presse, au moyen de mes unités de tournage à capteur grand format (C300 et 5D) et news (HPX 250), complétées de drone, grues de reportage (3 et 5 mètres), sliders et gimbal.



Chef-opérateur / Cameraman freelance pour les productions TV et institutionnelles : M6, TV5, France 24, Tony Comiti, Syfy TV, BFM TV, LCI, Jolifilm, System TV, Camera subjective, Et la suite, LuxeTV, La Cinq, BNP, Société générale, Eric Senmartin communication, Kurd 1, iDpix...

J'assure l'installation, la direction-photo et la réalisation image sur des plateaux de reportage mono et multi-caméras classiques ou robotisées.



Correspondant en France des chaines TV publiques et privées et de productions Allemandes (ARD, WDR, Bild tv, Sat 1, Arte Allemagne, Schnittstelle Film und Video GmbH, Kobalt production...) pour qui je constitue une équipe de reportage et j'interviens dans l'heure avec mon matériel sur des sujets magazine ou d'actualité diffusés notamment sur Arte (Metropolis, Yourope...) et dans le journal de la première chaine nationale.



Passionné par la transmission en direct, je viens d'élargir ma collaboration avec M6 en travaillant sur le car satellite news de la chaine pour filmer et transmettre en direct les chroniques des envoyés spéciaux sur le terrain.



Parallèlement, je mène une carrière de photographe à destination des entreprises, de la presse et des particuliers. J'ai réalisé ma première exposition artistique en avril 2015 à Paris.



Mes compétences :

Montage vidéo

Prises de vues vidéo

Sliders

Drone

Réalisation audiovisuelle

Capteurs grand format

Eclairage

Grue

Prise de son