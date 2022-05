Nicolas HAMEL

J'ai en charge le département des partenariats de l'Adie (Association pour le Droit à l'Initiative Economique) première institution de microfinance en France et en Europe occidentale (460 Salariés / 1800 bénévoles / 120 agences territoriales / 18 DR)



Dotée d'un budget de 30M€ l'association repose en grande partie sur les partenariats publics et privés mais elle inclut aussi dans son modèle économique la part "clients" ce qui en fait une structure qui tend vers la soutenabilité. La volonté de l'Adie n'est pas de souscrire aux modèles traditionnels des IMF en pays émergents mais bien d'associer l'ensemble de ces acteurs à sa performance sociale.



Composé de 4 personnes le département des partenariats initie et gère les liens avec des acteurs à la fois publics (Europe, Etat, Collectivités) et privés (essentiellement de grandes entreprises + secteur bancaire).

Les travaux portent à la fois sur les missions régaliennes des bailleurs publics mais encore sur l'innovation sociale et la RSE des partenaires privés (Social business - Iso 26000 - volet développement local et communautés - et le mécénat).



Vous pouvez me joindre au 0149331937





http://www.adie.org/

http://www.adieconnect.fr



