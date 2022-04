Guillaume DUPONT

Moi c'est Guillaume mais appelle moi Raymond , Bin NON ! Guillaume, si tu veux ajouter de la couleur à ta vie ou un peu de noir et gris, tu aimerai te faire tatouer, tu ne sais pas quoi ni où ?

Un bon tatoueur est comme un bon banquier, il sait dire "NON" aux mauvaises idées.

Tatoué et Tatoueur, dans le milieu tattoo depuis des années, je conseille, j'oriente et J' ECOUTE

Dessin sur mesure, concepts uniques, suivez le guide.



Mes compétences :

Peinture

Dessin

Art