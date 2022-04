Guillaume DURAND

Définis, pilote et anime la stratégie commerciale de la régie publicitaire OUI.sncf (OUI AD).

Encadrement de l’équipe commerciale et des chefs de projet (10 personnes).

Prospection et mise en place de partenariats média stratégiques.



Motivé et enthousiaste à l'idée de relever de nouveaux défis, je bénéficie d'une expertise New Business / Marketing confirmée sur les secteurs de la publicité digitale (gré à gré et programmatique) et du jeu vidéo avec un track record varié :

- Négociation de partenariats annonceurs (ex : lancement Disney+ exclusif en France)

- 300 RDVs annonceurs/agences en 2019

- Conception/Mise en place de Salesforce au sein de OUI AD

- Lancement de Xbox One Advertising et Xbox Programmatique en France...



Précédemment Responsable de la stratégie publicitaire des produits XBOX & Vidéo au sein de VERIZON MEDIA et Video Game Producer chez GAMELOFT, je dispose d'excellentes références et de très bons résultats marketing & commerciaux. Je suis orienté solutions/résultats et allie une solide réflexion marketing digitale à de fortes compétences commerciales.



Mes compétences :

Pack Office

Suite logicielle Adobe

HTML, CSS, PHP, CMS

Final Cut Pro

Directeur de projet

Communication

Gaming

Marketing

Web

Account manager

Digital

Jeux vidéo

Producer

Chef de publicité