Guillaume DURAND

Curieux, passionné, polyvalent et autonome, j'ai avant tout le besoin d'être constamment sur le terrain, de découvrir, d'apprendre et de partager. Je m'adapte assez facilement à toutes les situations.



Au cours de ma jeune carrière, j'ai développé un insatiable amour pour l'autre et pour l'ailleurs, en témoignent les plus de 50 pays que j'ai déjà été amené à visiter, pour le travail ou pour le plaisir (tour du monde entre 2015 et 2016).



Je suis aussi à l'aise derrière la caméra, que devant un poste de montage, à faire une voix-off ou tout simplement devant une feuille blanche, l'écriture étant le point de départ de ma vocation journaliste.



Mes compétences :

Final cut pro

Tournage

Montage vidéo

Voix off

Cameraman

Afrique

Autonomie professionnelle

Polyvalant

Passionnée par mon métier

Reportage