Après l’obtention du diplôme d’ingénieur Arts et Métiers et une spécialité en génie industriel à l’Université de Karlsruhe TH (Allemagne), Guillaume Durand intègre un groupe mondial fournisseur automobile (Thyssenkrupp Presta) au sein duquel il accompagne en tant que chef d’équipe technique puis responsable d’unité de production, une croissance industrielle forte. Il agit sur le levier managérial et organisationnel dans le cadre du déploiement du système Lean et permet, à travers la mise en œuvre de méthodes de travail participatives l’obtention de gains de productivité déterminants.



Puis, au sein d’un groupe international de cosmétique de renom, il manage un service pluridisciplinaire de 60 personnes d’une unité autonome de conditionnement. Il accompagne ses équipes dans l’évolution de leurs méthodes de travail en développant l’autonomie et les compétences afin d’atteindre les objectifs ambitieux du groupe.



Les bénéfices obtenus lors de ses expériences au seins de grands groupes concernent l’optimisation de process techniques – comme l’augmentation du taux de disponibilité de 20% d’une unité de production - et de process organisationnels ou logistiques – comme la réduction des erreurs FIFO/PEPS de 15% sur la chaîne d’approvisionnement des composants en usine.



Aujourd’hui, il aide les entreprises ayant une activité de production et désirant "passer un cap" en termes de pratiques de travail et de résultats face au contexte concurrentiel en agissant sur deux leviers : la fiabilisation des process et l’organisation au quotidien des équipes de production. Il accompagne sur le terrain, au travers d’une approche pragmatique, les opérateurs, techniciens et managers de proximité en utilisant les outils du Lean dont le SMED, 5S/TPM, VSM et la méthodologie Six Sigma de solution de problèmes - dont il est certifié - afin d'atteindre les objectifs industriels de l'entreprise tout en valorisant l’individu au travers de son poste et du travail d’équipe.





Mes compétences :

Lean management

Six Sigma Green Belt

Amélioration continue

Analyse et résolution de problèmes

Accompagnement au changement

Animation d'équipe

Management opérationnel

Coordination technique

Communication interne