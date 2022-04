Guillaume DUTEY

Après 7,5 années de consulting dont les 5 dernières en freelance, j'ai pris un nouveau virage pour m'investir sur une période plus longue au sein d'une entreprise me proposant un rôle orienté vers l'international.



Chef de projet pour une grande marque du surfwear, je me concentre actuellement sur la prévision de la demande et le dimensionnement des achats dans un contexte globalisé.



En charge du support opérationnel des outils ainsi que de leurs évolutions, l'IT me donne à nouveau l'opportunité d'élargir ma compréhension du business, de la supply chain ainsi que mes compétences personnelle.



Ma prochaine ambition ? Obtenir des responsabilités en termes de management...



Mes compétences :

Cahier des charges

Microsoft Access

Conseil

Gestion des stocks

SAP Business One

Informatique

SAP

SQL

Aéronautique

Système d'information

Gestion de projet

Microsoft Excel

Intégration

Management

MRO

Formation

OpenERP

Cartographie des processus

Visual Basic for Applications

Demand planning