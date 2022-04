Guillaume DUVOIR

Je suis une personne dynamique et réfléchi. D'un professionalisme accru, mon travail fait partie de ma vie.

Responsable d'exploitation pendant 4 ans, avec une équipe montante se finalisant à 30 chauffeurs, j'ai participé à la création d'un site de livraison pour Santé Service (HAD).

La gestion des besoins humains et matériels du site a fait partie de mes prégoratives.

De plus, l'organisation et les procédures ont dus être créer pour garantir une qualité de prestation selon le contrat cadre.

Le reporting, les compte rendus et les statisques ont été crées pour les besoins du site.

Je suis disponible, à l'écoute des mes collaborateurs (N-1 ou N+1)et le besoin d'apprendre fait partie intégrante de mes compétences.



Le résumé ci dessus n'est plus valable à ce jour, je souhaite retrouver le monde du travail dans mon domaine.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel