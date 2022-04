Guillaume ECORCHARD

Informatique industrielle / Automatisme / Électrotechnique



Bonjour,



Je recherche un poste sur Rennes ou Nantes. Je recherche dans le domaine de l'informatique industrielle, l'automatisme, robotique, électrotechnique. J'aimerai travailler sur des process industrielles, de la GPAO, sur des lignes de productions. J'ai déjà des expériences dans ce domaine lors de mon passage dans l'entreprise OET (GPAO, ligne de production) et Armor Inox (Machines spéciales, automatisme).



J'ai des compétences dans les domaines suivants :

- Informatique industrielle,

- Automatisme,

- Électrotechnique,

- Électronique



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'information.



Mes compétences :

Électronique

Électrotechnique

Électronique de puissance

Informatique industrielle

Automatismes industriels

Suivi de projet

SQL/PLSQL

Réseaux informatiques & sécurité

FPGA

VHDL

SQL

Php/mysql

Css3

Visual Basic

UML/OMT

Siemens Hardware

Personal Home Page

Oracle

NSDK

MySQL

Microsoft Project

Merise Methodology

JavaScript

Java

Cascading Style Sheets

C++

Android

C#

Oracle Database

WPF

ASP.NET