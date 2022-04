Guillaume EHRET

Je suis passionné par le développement de logiciels sous toutes ces formes. J’ai participé à la mise en place de nombreux projets depuis 2001, principalement sur des technologies Java et Web. Même si je suis passé par plusieurs postes : développeur, chef de projet, architecte applicatif, consultant je ne me suis jamais éloigné de la technique. Je suis également tombé dans l'agilité en 2003 et j'ai découvert une autre manière de travailler qui mêle humanité et efficacité. Depuis je me considère comme un développeur agile qui aime réussir des nouveaux challenges en équipe.



J’aime les nouveaux défis et je suis animé par une grande soif de savoir que j’aime aussi faire partager via mon blog Javamind, mes formations ou lors de mes interventions dans des conférences.



Mes compétences :

Conseil

Hibernate

JavaScript

Maven

XML

Spring

JUnit

Gestion de projet

HTML

Jenkins

AngularJS

Yeoman

Scrum

Tests unitaires

Java

Grunt

Kanban