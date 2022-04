Guillaume EL AYAD

Chef de projet logistique chez Disneyland Paris depuis mars 2016.



Précédemment, en tant que chef de projet amélioration continue chez Kuehne+Nagel, j'ai dû mener en parallèle différents projets, en collaborant avec les opérateurs et les responsables de l’ensemble des services de l’entrepôt pour comprendre les process existants, les analyser et les rendre plus performants.

Mon précédent poste d’approvisionneur chez EDF, m’a appris à planifier les livraisons de mes pièces en flux tendus en me basant à la fois sur l’historique des consommations et sur le prévisionnel, à savoir les opérations de maintenance à venir.

Auparavant, chez Ajinomoto, j’ai géré un projet d’amélioration continue pour l’usine entière. J’étais donc en charge d’un budget de 300.000 euros avec lequel j’ai planifié l’ensemble des chantiers pour les trois années à venir.



Titulaire d’un Master spécialisé en amélioration continue et d’un Master 1 en transport et logistique, je suis formé aux outils et méthodes de ces domaines.



Amélioration Continue : Diagnostic de la performance, AMDEC, analyse de la valeur, 5S, TPM, SMED, audit interne, VSM, Kanban, veille technologique, JAT, Kaizen, Reengineering, Lean Management, Hoshin, Six Sigma



Logistique et Transport (routier, aérien et maritime)



Pilotage de projets :

- Animation d’équipes, accompagnement du changement, communication, identification du besoin, budgétisation, gestion des risques, planification, suivi.



