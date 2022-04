Guillaume ELCRIN

Ingénieur Arts et Métiers (ENSAM Paris Tech) en 2005, ma carrière professionnelle à débuté chez PCO Innovation comme Consultant PLM.

Mes missions étaient, entre autres, la définition et le déploiement de processus de conception du câblage électrique au sein d'Airbus dans un contexte transnational, sur l'ensemble des programmes aéronautiques, notamment sur le reconception du câblage des sections allemandes de l'A380 (eNDP).



Par la suite, en tant que Business Project Leader (AMOA) chez Sopra Group, j'avais la responsabilité d'ateliers destinés à la conception des systèmes électriques pour Airbus.

Par opportunité, j'ai pu développer des compétences commerciales et managériales en tant que responsable commercial sur divers secteurs de l'ingénierie aéronautique, puis responsable de projets et chargé d'affaires dans le domaine des essais d'intégration systèmes et essais en vol sur 3 contrats majeurs pour une équipe de plus de 30 personnes en France et en Inde).



Souhaitant concilier une approche technique avec la gestion de projets liés à mon domaine d'expertise aéronautique, je suis maintenant en charge de la gestion de configuration des systèmes électriques pour le programme A350 d'Airbus.



Mes compétences :

Bureau d'études

Gestion de configuration

Aéronautique

Électrique

Commercial

Configuration management